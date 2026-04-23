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El presidente estadounidense Donald Trump habla con los medios de comunicación en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 23 de abril de 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER)
El presidente estadounidense Donald Trump habla con los medios de comunicación en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 23 de abril de 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que no tiene ninguna intención de realizar un ataque nuclear contra Irán y consideró que “nunca debería permitirse a nadie utilizar un arma nuclear”.

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