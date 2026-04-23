Un tiroteo en un centro comercial en Baton Rouge, Luisiana, en el sur de Estados Unidos, dejó diez personas heridas, lo que representa la segunda balacera masiva en dicho estado en menos de una semana.

El incidente, considerado un “ataque directo”, comenzó a las 13:22 hora local del centro de Estados Unidos (18:22 GMT), cuando dos grupos de personas comenzaron a discutir y a gritarse en una zona de comidas, expuso a los medios el jefe de Policía de Baton Rouge, T.J. Morse, quien apuntó que “ya no hay un tirador activo”.

“Desafortunadamente, hubo algunas personas inocentes que estaban en el área que también podrían haber recibido rondas de disparos. Por ahora, tenemos diez víctimas en hospitales locales”, explicó el funcionario a la prensa fuera del lugar de los hechos.

El suceso ocurre después de otro tiroteo masivo en el que un hombre mató a ocho niños este domingo en Shreveport, otra ciudad en Luisiana, incluyendo siete de sus hijos, y después murió abatido por las autoridades.

Un tiroteo en un centro comercial en Baton Rouge, Luisiana, en el sur de Estados Unidos. Foto: Captura de video/X

Morse sostuvo que la policía “llegó muy rápidamente” al centro comercial en Baton Rouge, donde “aseguraron la escena” y “ya no hay un tiroteo activo ocurriendo”.

También prometió más detalles del caso conforme avance la investigación, mientras que las cámaras de seguridad registraron el altercado en la zona de venta de alimentos del establecimiento.

¡Pánico en el centro comercial de Louisiana! 🚨Enfrentamiento armado deja múltiples heridos en Baton Rouge. ⚠️



👥 Dos grupos comenzaron a dispararse cerca del área de comida, dejando entre 6 y 10 personas heridas, algunas de gravedad.



🇺🇸 El gobernador Jeff Landry pidió a… pic.twitter.com/r9OAru1j9I — SDP Noticias (@sdpnoticias) April 23, 2026

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, aseguró en sus redes sociales que ya está “en coordinación con los oficiales” y que habrá “actualizaciones” de información cuando haya más detalles, pero pidió por ahora “evitar el área”.

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