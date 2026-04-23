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Un tiroteo en un centro comercial en Baton Rouge, Luisiana, en el sur de Estados Unidos. Foto: Captura de video/X
Un tiroteo en un centro comercial en Baton Rouge, Luisiana, en el sur de Estados Unidos. Foto: Captura de video/X
Por Agencia EFE

Un tiroteo en un centro comercial en Baton Rouge, Luisiana, en el sur de Estados Unidos, dejó diez personas heridas, lo que representa la segunda balacera masiva en dicho estado en menos de una semana.

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