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Fotografía muestra al autor de un tiroteo que dejó al menos dos muertos y 13 extranjeros lesionados en la zona arqueológica de Teotihuacán identificado como Julio César Jasso, de 27 años y residente de Ciudad de México, según informaron las autoridades mexicanas. Foto: EFE/ Rastreo de Redes
Fotografía muestra al autor de un tiroteo que dejó al menos dos muertos y 13 extranjeros lesionados en la zona arqueológica de Teotihuacán identificado como Julio César Jasso, de 27 años y residente de Ciudad de México, según informaron las autoridades mexicanas. Foto: EFE/ Rastreo de Redes
Por Agencia EFE

El autor del tiroteo que dejó este lunes al menos dos muertos y 13 extranjeros lesionados en la zona arqueológica de Teotihuacán (centro de México) fue identificado como Julio César Jasso, de 27 años y residente de Ciudad de México, según informaron las autoridades mexicanas.

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