El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que estaba considerando cambiar el nombre del lago Ontario a “lago América”, en medio de la guerra comercial que libra con Canadá.

La amenaza —que Trump respaldó con un mapa en el que aparecía el nuevo nombre— recuerda su decisión del año pasado de rebautizar el golfo de México como “golfo de América”.

MIRA AQUÍ: Trump dice que ya no hay minas en Ormuz y advierte a Irán sobre colocar nuevos explosivos

“Estados Unidos está considerando seriamente cambiar el nombre del lago Ontario a lago América, dado que no esperamos seguir haciendo muchos negocios con Ontario”, dijo Trump en su red social Truth Social.

Trump endureció su retórica después de que Canadá anunciara una serie de aranceles de represalia sobre productos estadounidenses, tras el fracaso de las negociaciones comerciales entre los históricos aliados.

El lago Ontario es uno de los cinco grandes lagos situados en la frontera entre Canadá y Estados Unidos.

Comparte nombre con la provincia canadiense de Ontario, que limita con el lago junto con el estado estadounidense de Nueva York. Toronto, la ciudad más grande de Canadá, se encuentra en la orilla noroeste del lago.

Fotografía que muestra el congelado lago Ontario este lunes, en Toronto (Canadá). Foto: EFE/ Julio César Rivas

Trump publicó un mapa en el que las palabras “Lago Ontario” aparecían tachadas y sustituidas por “Lago América” en una gran tipografía dorada junto a una bandera estadounidense.

La amenaza sobre el lago se produce mientras Trump reaviva su presión para que Canadá se convierta en el estado 51 de Estados Unidos y la guerra comercial entre ambos países se intensifica.

Pero también refleja una disputa personal especialmente peculiar con el primer ministro de Ontario, Doug Ford, quien el lunes mandó “al diablo” al presidente estadounidense y amenazó con aplicar un recargo a la electricidad que exporta la provincia canadiense.

VIDEO RECOMENDADO