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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega para hablar en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 24 de agosto de 2026. Foto: Jim WATSON / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega para hablar en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 24 de agosto de 2026. Foto: Jim WATSON / AFP
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Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que estaba considerando cambiar el nombre del lago Ontario a “lago América”, en medio de la guerra comercial que libra con Canadá.

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