El presidente estadounidense, Donald Trump, se negó el lunes a disculparse por criticar al papa León XIV, después de que el pontífice pidiera el fin de la violencia en la guerra de Irán.

“No hay nada por lo que disculparse. Está equivocado”, dijo Trump a periodistas, un día después de una publicación en redes sociales y de comentarios en los que arremetió contra el Papa, nacido en Estados Unidos.

“El papa León dijo cosas que son incorrectas. Estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede tener un Irán nuclear”, afirmó Trump, y agregó que el Papa era “muy débil en materia de delincuencia y en otras cosas”.

El papa León XIV asiste a un encuentro con la comunidad argelina en la Basílica de Nuestra Señora de África, en Argel, el 13 de abril de 2026. (Foto de Alberto PIZZOLI / AFP). / ALBERTO PIZZOLI

Trump arremetió el domingo contra el pontífice, quien ha sido muy crítico con la guerra de Irán y ha lanzado varios llamamientos a la paz, acusándolo de “débil contra el crimen y terrible en política exterior”.

León XIV respondió este lunes asegurando que no le tiene “miedo a la Administración de Trump”.

“Seguiré levantando la voz para construir la paz”, dijo a la prensa a bordo del avión papal.

Además de la tensión con el Papa, Trump generó polémica por publicar en sus redes, y luego borrar, una imagen en la que aparecía representado como Jesús y que había generado un fuerte rechazo de representantes católicos afines hasta ahora al presidente.

“Pensé que era yo, como médico”, justificó Trump a los medios después de haber eliminado la imagen de las redes sociales.

Lejos de reconocer el error, contra los medios de comunicación y y señaló que “solo los medios de noticias falsas podrían inventar algo así”.

“Yo hago que la gente mejore”, agregó.