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Resumen

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El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla con la prensa frente al Despacho Oval en la Casa Blanca, Washington D.C., el 13 de abril de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla con la prensa frente al Despacho Oval en la Casa Blanca, Washington D.C., el 13 de abril de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia AFP, Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, se negó el lunes a disculparse por criticar al papa León XIV, después de que el pontífice pidiera el fin de la violencia en la guerra de Irán.

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