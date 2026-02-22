EE.UU. confirma que dio apoyo de inteligencia a México para dar de baja a líder de cártel

Resumen

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla durante una conferencia de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca en Washington, DC, el 5 de febrero de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
Por Agencia EFE

El Gobierno del presidente Donald Trump confirmó este domingo que Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para desarrollar el operativo en el que se dio de baja a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

