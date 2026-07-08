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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump llega a una conferencia de prensa durante la Cumbre de la OTAN de 2026 en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. (EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI)
El presidente estadounidense Donald Trump llega a una conferencia de prensa durante la Cumbre de la OTAN de 2026 en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. (EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI)
/ GEORGI LICOVSKI
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Irán se comunicó recientemente con su Gobierno para buscar un acuerdo, luego de que él declarara terminada la tregua entre ambas partes, aunque expresó dudas sobre la posibilidad de que Teherán respete cualquier compromiso alcanzado.

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