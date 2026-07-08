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Resumen

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Un avión F/A-18E Super Hornet, perteneciente al Escuadrón de Caza de Ataque (VFA) 14 de Estados Unidos, en la cubierta de vuelo del portaaviones USS Abraham Lincoln durante la guerra contra Irán. (Foto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos / AFP).
Un avión F/A-18E Super Hornet, perteneciente al Escuadrón de Caza de Ataque (VFA) 14 de Estados Unidos, en la cubierta de vuelo del portaaviones USS Abraham Lincoln durante la guerra contra Irán. (Foto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos / AFP).
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Por Agencia AFP

Se escucharon explosiones en varios lugares a lo largo de la costa iraní mientras Estados Unidos lanzaba nuevos ataques el miércoles por la noche, informaron los medios estatales.

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