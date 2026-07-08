Se escucharon explosiones en varios lugares a lo largo de la costa iraní mientras Estados Unidos lanzaba nuevos ataques el miércoles por la noche, informaron los medios estatales.

Sobre la isla de Kish se oyeron aviones de guerra y múltiples explosiones sacudieron las ciudades portuarias de Bandar Abás, Konarak y Chabahar, parte de las cuales se quedaron sin electricidad, informó la agencia estatal de noticias IRNA.

Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán el miércoles, luego de la promesa del presidente Donald Trump de “golpear duro” a la república islámica.

Aunque Trump ordenó la retaliación contra Teherán por los ataques a barcos en el estrecho de Ormuz, también dijo que espera que la nueva andanada de bombardeos acabe pronto y dejar la puerta abierta a nuevas conversaciones.

Las fuerzas estadounidenses “han comenzado a llevar a cabo ataques adicionales contra Irán para reducir aún más su capacidad de amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”, señaló el Mando Central de Estados Unidos en X.

Washington “responsabiliza a Irán por la reciente agresión injustificada contra el transporte comercial”, indicó.

“Esto es en represalia por el bombardeo de barcos de ayer por parte de Irán. Si vuelve a ocurrir, será mucho peor”, escribió Trump en redes sociales junto a una imagen de un aparente bombardeo en un sitio iraní.

Antes de ordenar los ataques, el presidente estadounidense había dicho que el cese al fuego con Irán había terminado. Los mediadores Pakistán y Qatar pidieron una desescalada, así como Naciones Unidas.

El estrecho de Ormuz sigue siendo un punto crítico en el conflicto de Oriente Medio, que comenzó a finales de febrero con ataques estadounidenses e israelíes que mataron a Alí Jamenei, líder supremo de Irán.

Teherán quiere controlar el estrecho de Ormuz mediante el cobro de tasas, y ha advertido que atacará a los barcos que no respeten los corredores autorizados.

Desde junio, la república islámica está en negociaciones con Washington para encontrar una solución duradera al conflicto.

Los bombardeos atribuidos a Irán contra al menos tres embarcaciones en los últimos días desencadenaron una ofensiva estadounidense contra objetivos iraníes el martes. Teherán respondió atacando a países del Golfo, aliados de Washington.

MÁS INFORMACIÓN: La batalla por el estrecho de Ormuz que puede desatar una nueva guerra abierta entre Estados Unidos e Irán

“Por lo que a mí respecta, ha terminado”, declaró Trump el miércoles durante la cumbre de la OTAN en Turquía, al ser preguntado sobre si la tregua con Irán seguía en pie.

Trump además advirtió: “Esta noche les vamos a dar duro”. Más tarde afirmó que esperaba que los enfrentamientos terminaran rápido.

Sus declaraciones impulsaron los precios del petróleo y el barril de Brent del mar del Norte saltó un 5,21% hasta 78,02 dólares. Durante la sesión, incluso superó la barrera de los 80 dólares, algo que no ocurría desde hacía más de dos semanas.

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Estados Unidos va a golpear "duro" a Irán esta noche, advirtió este miércoles 8 de julio el presidente Donald Trump que dio por terminada la tregua y más tarde afirmó que espera que estos enfrentamientos cesen "muy rápido". (AFP)

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