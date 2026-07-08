El presidente Donald Trump advirtió el miércoles que los bombardeos de Estados Unidos contra Irán incrementarán significativamente si Teherán continúa sus ataques a barcos en el estrecho de Ormuz.

“Esto es en represalia por el bombardeo de barcos de ayer por parte de Irán. Si vuelve a ocurrir, será mucho peor”, publicó el presidente de Estados Unidos en las redes sociales junto a una imagen del aparente bombardeo de un sitio en Irán.

Aunque Trump ordenó la retaliación contra Teherán por los ataques a barcos en el estrecho de Ormuz, también dijo que espera que la nueva andanada de bombardeos acabe pronto y dejar la puerta abierta a nuevas conversaciones.

Las fuerzas estadounidenses “han comenzado a llevar a cabo ataques adicionales contra Irán para reducir aún más su capacidad de amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”, señaló el Mando Central de Estados Unidos en X.

Washington “responsabiliza a Irán por la reciente agresión injustificada contra el transporte comercial”, indicó.

La agencia de noticias iraní IRNA dijo que se escucharon explosiones en las ciudades portuarias de Bandar Abás, Konarak y Chabahar.

Antes de ordenar los ataques, el presidente estadounidense había dicho que el cese al fuego con Irán había terminado. Los mediadores Pakistán y Qatar pidieron una desescalada, así como Naciones Unidas.

El estrecho de Ormuz sigue siendo un punto crítico en el conflicto de Oriente Medio, que comenzó a finales de febrero con ataques estadounidenses e israelíes que mataron a Alí Jamenei, líder supremo de Irán.

Teherán quiere controlar el estrecho de Ormuz mediante el cobro de tasas, y ha advertido que atacará a los barcos que no respeten los corredores autorizados.

Desde junio, la república islámica está en negociaciones con Washington para encontrar una solución duradera al conflicto.

MÁS INFORMACIÓN: La batalla por el estrecho de Ormuz que puede desatar una nueva guerra abierta entre Estados Unidos e Irán

Los bombardeos atribuidos a Irán contra al menos tres embarcaciones en los últimos días desencadenaron una ofensiva estadounidense contra objetivos iraníes el martes. Teherán respondió atacando a países del Golfo, aliados de Washington.

“Por lo que a mí respecta, ha terminado”, declaró Trump el miércoles durante la cumbre de la OTAN en Turquía, al ser preguntado sobre si la tregua con Irán seguía en pie.

Trump además advirtió: “Esta noche les vamos a dar duro”. Más tarde afirmó que esperaba que los enfrentamientos terminaran rápido.

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Estados Unidos va a golpear "duro" a Irán esta noche, advirtió este miércoles 8 de julio el presidente Donald Trump que dio por terminada la tregua y más tarde afirmó que espera que estos enfrentamientos cesen "muy rápido". (AFP)

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