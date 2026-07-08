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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump habla durante una conferencia de prensa en la cumbre de la OTAN de 2026 en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. (EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI)
El presidente estadounidense Donald Trump habla durante una conferencia de prensa en la cumbre de la OTAN de 2026 en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. (EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI)
Por Agencia AFP

El presidente Donald Trump advirtió el miércoles que los bombardeos de Estados Unidos contra Irán incrementarán significativamente si Teherán continúa sus ataques a barcos en el estrecho de Ormuz.

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