Juan Luis Del Campo
Juan Luis Del Campo

Escucha la noticia

00:0000:00
¿Chicago, el nuevo frente de una guerra migratoria o el laboratorio del poder de Trump?
Resumen de la noticia por IA
¿Chicago, el nuevo frente de una guerra migratoria o el laboratorio del poder de Trump?

¿Chicago, el nuevo frente de una guerra migratoria o el laboratorio del poder de Trump?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

A un poco más de un mes del comienzo de su campaña contra la inmigración ilegal en la ciudad de Chicago, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escaló sus embates contra las autoridades locales al exigir que su alcalde, Brandon Johnson, y el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, ambos demócratas, sean enviados a prisión por no proteger a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los manifestantes.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC