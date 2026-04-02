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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (derecha), observa mientras la fiscal general Pam Bondi habla durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca el 11 de agosto de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (derecha), observa mientras la fiscal general Pam Bondi habla durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca el 11 de agosto de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP).
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este miércoles que ha destituido a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, a la que ha calificado como “gran patriota” y “amiga leal”, y que su cargo será ocupado de manera interina por el hasta ahora fiscal general adjunto, Todd Blanche.

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