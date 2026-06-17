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Rex Heuermann se declara culpable en relación con los asesinatos en serie de Gilgo Beach durante una vista celebrada en el Tribunal del condado de Suffolk, en Riverhead (Nueva York), el 8 de abril de 2026. Foto: James Carbone / POOL / AFP
Rex Heuermann se declara culpable en relación con los asesinatos en serie de Gilgo Beach durante una vista celebrada en el Tribunal del condado de Suffolk, en Riverhead (Nueva York), el 8 de abril de 2026. Foto: James Carbone / POOL / AFP
/ JAMES CARBONE
Por Agencia AFP

El llamado asesino serial de Gilgo Beach, acusado de estrangular y desmembrar a mujeres y esparcir sus restos en una exclusiva zona costera cercana a la ciudad de Nueva York, fue sentenciado el miércoles a cadena perpetua, informaron medios estadounidenses.

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