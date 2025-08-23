Texas adopta mapa electoral para preservar mayoría legislativa de Trump

Legisladores del estado de Texas aprobaron este sábado un nuevo mapa electoral diseñado para ayudar al Partido Republicano a mantener el control del Congreso estadounidense en las elecciones legislativas de 2026.

Los senadores aprobaron el mapa en una votación dividida por línea partidaria 18-11 tras más de ocho horas de debate y a pesar del intento de una senadora demócrata de bloquear la votación.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, escribió este sábado en X que tiene “prisa” en promulgar este nuevo mapa, y agregó que “refleja las nuevas preferencias electorales de los tejanos”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, presionó a la mayoría republicana en las cámaras legislativas de Texas a modificar las circunscripciones electorales del estado para reducir las posibilidades de que los demócratas tomen control de la Cámara de Representantes federal en las elecciones legislativas intermedias de 2026.

Esos comicios serán cruciales para la segunda mitad del mandato de Trump, quien busca consolidar la estrecha mayoría republicana actual en la cámara para seguir implementando su agenda política.

Los demócratas, por su parte, esperan que la baja popularidad del magnate les ayude a tomar control de la cámara baja del Congreso.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de agosto de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Para asegurarse de que eso no ocurra, Trump quiere rediseñar los distritos electorales de los estados republicanos en beneficio de los candidatos conservadores y en detrimento de los demócratas.

Con esos fines, Texas recurrió a una técnica conocida como “gerrymandering”, que consiste en un rediseño de distritos electorales.

Este proceso ha dado como resultado un nuevo y dispar esquema que debería permitir a la derecha estadounidense obtener hasta cinco escaños adicionales en el Congreso.