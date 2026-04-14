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Salvamento marítimo durante un rescate en Lanzarote. Foto: EFE/ Adriel Perdomo
Salvamento marítimo durante un rescate en Lanzarote. Foto: EFE/ Adriel Perdomo
Por Agencia EFE

El Gobierno español aprobó este martes una regularización extraordinaria de migrantes que prevé dar permiso de residencia y trabajo en España a alrededor de medio millón de personas que ya están en el país, defendida por el presidente Pedro Sánchez como un acto de justicia y de necesidad, y rechazada por la derecha y la ultraderecha.

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