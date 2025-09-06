Guillermo Vera Ayala
Guillermo Vera Ayala

Carlo Acutis, el llamado ‘influencer’ de Dios o patrono de internet, se convertirá en el primer santo ‘millennial’ de la Iglesia Católica
Carlo Acutis, el llamado ‘influencer’ de Dios o patrono de internet, se convertirá en el primer santo ‘millennial’ de la Iglesia Católica

Carlo Acutis, un adolescente católico de origen italiano y fallecido en el 2006, será canonizado este domingo 7 por el papa León XIV. El joven es conocido popularmente como el “ciberapóstol” y el “patrono de Internet” por el uso que dio a las plataformas de las nuevas tecnologías para la prédica, siendo su próximo reconocimiento un hito: se convertirá en el primer santo millennial de la historia.

