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Soldados de Dinamarca en unas maniobras. Foto: EFE/EPA/Bo Amstrup
Soldados de Dinamarca en unas maniobras. Foto: EFE/EPA/Bo Amstrup
Por Agencia EFE

Dinamarca estrenó este lunes de forma oficial el nuevo servicio militar obligatorio e igualitario de once meses de duración, de acuerdo con una reforma legal aprobada en 2024.

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