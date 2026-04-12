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El papa León XIV durante la misa de Domingo de Resurrección celebrada en la plaza de San Pedro del Vaticano. (Foto: EFE/EPA/Riccardo Antimiani)
El papa León XIV durante la misa de Domingo de Resurrección celebrada en la plaza de San Pedro del Vaticano. (Foto: EFE/EPA/Riccardo Antimiani)
Por Agencia EFE

El papa León XIV, estadounidense de nacimiento y con nacionalidad peruana tras haber desarrollado más de 20 años de vida pastoral en ese país, se encontraba en la lista de votantes para las elecciones generales de Perú, pero queda librado de pagar la multa por no votar al ser mayor de 65 años.

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