El papa León XIV, estadounidense de nacimiento y con nacionalidad peruana tras haber desarrollado más de 20 años de vida pastoral en ese país, se encontraba en la lista de votantes para las elecciones generales de Perú, pero queda librado de pagar la multa por no votar al ser mayor de 65 años.

Robert Francis Prevost, de 70 años, figuraba en el padrón electoral del colegio Monseñor Juan Tomis Stack, de la ciudad norteña de Chiclayo, en la que ejerció como obispo antes de ser llevado por el papa Francisco a la Santa Sede para encargarse del Dicasterio de los Obispos, según comprobaron medios locales de esa ciudad del norte de Perú.

Su presencia en la lista de electores significa que León XIV no tramitó el cambio de inscripción en consulado de Perú en Roma para votar en esa sede consular antes de que se cerrase el padrón electoral.

En Perú, el voto es obligatorio para las personas entre los 18 y 64 años, bajo multa que oscila entre los 27,50 a 110 soles (entre 8,16 y 32,65 dólares) según la condición económica del elector.

Así, el pontífice era parte de los más de 27,3 millones de peruanos que estaban convocados para elegir a sus autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, entre ellas al presidente o presidenta, un cargo por el que han pasado ocho mandatarios en diez años en una espiral de crisis políticas.

Resultados de conteo rápido. (Foto: GEC)

Aunque el papa nació en la ciudad estadounidense de Chicago en 1955, luego desempeñó gran parte de sus labores pastorales en Perú, cuya nacionalidad también tiene y donde se le considera “el papa peruano”.

JNE amplía votación hasta el 13 de abril

Debido al retraso de la instalación de mesas de sufragio, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso ampliar el horario de votación, desde las 07:00 horas hasta las 18:00 horas, del lunes 13 de abril, pero solo en centros de votación donde la ciudadanía no pudo ejercer su derecho al sufragio este domingo 12.

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