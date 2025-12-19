Museo del Louvre de París reabre tras el anuncio de fin de huelga

El Museo del Louvre de París, el más visitado del mundo con casi nueve millones de personas al año, abrió este viernes todas sus instalaciones tras el anuncio de fin de huelga confirmado por sindicatos y dirección.

Con este acuerdo el famoso museo termina una semana de movilizaciones que llevó a la institución a cerrar completamente sus puertas el lunes y a hacerlo parcialmente el miércoles y el jueves (el martes no abrió por ser el día de descanso semanal).

Se estima que el cierre de una jornada en el Louvre implica unas pérdida de ingresos de unos 400.000 euros. El museo tiene una capacidad máxima de 30.000 entradas al día.

El sindicalista Christian Galani matizó que más que un acuerdo lo que los trabajadores han votado este viernes ha sido “una tregua navideña”, pues sigue vigente un preaviso de huelga.

“Si no cambia nada, vamos a parar de nuevo el 5 de enero” de 2026, advirtió en declaraciones a EFE el franco-chileno Galani, delegado del sindicato CGT, uno de los principales de Francia y líder entre el personal laboral del museo.

El trabajador del Louvre denunció que buena parte de los 2.200 empleados de la institución -algo más de la mitad de ellos dedicados a tareas de vigilancia y seguridad- tienen peores condiciones que los funcionarios del Ministerio de Cultura.

Galani, que dice tener como salario base 1.600 euros, explicó que los trabajadores piden que haya aumentos de sueldo fijos, más que la paga extraordinaria de 350 euros que propone Cultura.

La reapertura permitió a miles de visitantes volver a acceder al museo más grande del mundo, que se agolparon la mañana de este viernes en largas colas en su entrada principal.

“La verdad es que no sabía que aquí ha habido una huelga, y cuando vi a toda la gente en la cola ya pensé en irme a casa, así que supongo que he tenido suerte”, explicó una turista con intención de entrar al Louvre, Giang Do, en declaraciones a EFE.

Debido a la gran afluencia, muchos otros turistas no han podido acceder pese a la reapertura, como es el caso de Khadija que criticó lo “llenísima” que estaba la entrada al museo y la falta de concreción para hacerse con entradas.

“Yo ahora he venido y le he dicho al chico de información que si podía entrar, que si podía comprar un tique, y dice que ‘hoy no hay’, que ‘vuelva mañana’. Le dije yo ‘¿pero me puedes dar horarios para saber a qué hora volver mañana?’ Y me dice que, supuestamente, vienes al azar”, denunció Khadija.

Otra mujer interesada en visitar el museo, Iman, opinó que es “mucha mala suerte” no poder entrar tras hacer un largo viaje, como es el caso de muchos turistas, pero que estos también “deberían ponerse en la piel” de los trabajadores.

Una extrabajadora del Louvre, Houda Bensebaa, que actualmente se desempeña en el vecino museo de Orsay, dijo a EFE que, en su experiencia, “los turistas no tienen ninguna clase de consideración” por quienes les atienden, y que por ello les considera como “una tercera especie, además de los humanos y los animales”.

“La verdad es que hay mucho trabajo que hacer en materia de turismo y las problemáticas ligadas a él. Creo incluso que el colonialismo y el turismo están particularmente vinculados a día de hoy, así que, francamente, no tengo ninguna compasión por los turistas”, compartió Bensebaa.

El Louvre está, desde el pasado octubre, en el ojo del huracán desde el espectacular robo de ocho joyas de la Corona francesa de un valor patrimonial incalculable.

Después, el prestigioso museo ha ido encadenando reveses, como el cierre de una parte del museo por fragilidad de unas vigas, la inundación de una sala que guardaba manuscritos egipcios y ahora la huelga.