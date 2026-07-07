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Resumen

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla tras recibir su credencial oficial en la sede del Registro Nacional del Estado Civil en Bogotá el 25 de junio de 2026. (Foto de Luis ACOSTA / AFP).
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla tras recibir su credencial oficial en la sede del Registro Nacional del Estado Civil en Bogotá el 25 de junio de 2026. (Foto de Luis ACOSTA / AFP).
/ LUIS ACOSTA
Por Agencia EFE

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, acusó este martes al mandatario saliente, Gustavo Petro, de orquestar “un golpe de Estado” luego de que este manifestara que no reconoce su victoria en las elecciones del 21 de junio, por lo que pidió a las Fuerzas Militares mantener el orden constitucional.

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