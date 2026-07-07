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Resumen

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: EFE/Ricardo Maldonado Rozo
El presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: EFE/Ricardo Maldonado Rozo
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este martes que entregará el poder el próximo 6 de agosto a la medianoche, pese a que no reconoce como su sucesor a Abelardo de la Espriella, ganador de las elecciones del pasado 21 de junio en las que derrotó al izquierdista Iván Cepeda.

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