Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Abelardo de la Espriella reacciona en el cierre de su campaña presidencial en Buga, Colombia. (EFE/ Ernesto Guzman Jr).
Abelardo de la Espriella reacciona en el cierre de su campaña presidencial en Buga, Colombia. (EFE/ Ernesto Guzman Jr).
/ ERNESTO GUZMAN JR
Por

El abogado Abelardo de la Espriella, del movimiento de derecha Defensores de la Patria, se presentó este domingo como presidente electo de Colombia en su cuenta personal en la red social X, luego de que, según el conteo preliminar, se impone con una ventaja de menos de 0,95 puntos porcentuales al izquierdista Iván Cepeda.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.