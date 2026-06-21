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El presidente de Colombia, Gustavo Petro. (Manuel Elías / EFE)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro. (Manuel Elías / EFE)
/ Manuel Elías
Por Agencia EFE

El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció este domingo “muchas irregularidades” en la reñida votación de las elecciones presidenciales, que con el 98,91 % de las mesas contabilizadas gana el derechista Abelardo de la Espriella con 1,07 puntos porcentuales al oficialista Iván Cepeda.

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