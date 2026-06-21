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Fotografía de archivo del fallecido comandante de la revolución cubana Ramiro Valdés. (Foto: EFE/ Alejandro Ernesto)
Fotografía de archivo del fallecido comandante de la revolución cubana Ramiro Valdés. (Foto: EFE/ Alejandro Ernesto)
Por Agencia EFE

El vice primer ministro cubano Ramiro Valdés Menéndez, una de las figuras históricas de la revolución de la isla, falleció este domingo a los 94 años en La Habana, informaron medios estatales.

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