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AME7087. CALI (COLOMBIA), 07/08/2026.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pronuncia un discurso donde manifestó que el país necesita una "regeneración económica que fortalezca la iniciativa privada, la inversión, la confianza y el empleo digno", este viernes en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr
AME7087. CALI (COLOMBIA), 07/08/2026.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pronuncia un discurso donde manifestó que el país necesita una "regeneración económica que fortalezca la iniciativa privada, la inversión, la confianza y el empleo digno", este viernes en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr
/ ERNESTO GUZMAN JR Ernesto Guzmán Jr
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este viernes durante su primer discurso como mandatario que “respetará” la independencia de los poderes en Colombia y prometió mantener una relación armónica con el Congreso.

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