El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este viernes durante su primer discurso como mandatario que “respetará” la independencia de los poderes en Colombia y prometió mantener una relación armónica con el Congreso.

“La Constitución distribuyó el poder para evitar su concentración, pero también para garantizar la estabilidad de la República. Respetaré la independencia de cada una de las ramas del poder público, porque así me lo exige mi formación académica, mi trayectoria profesional y mi visión del Estado”, aseguró De la Espriella, abogado de profesión.

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En su intervención, pronunciada en el Cantón Militar Pichincha de Cali, principal ciudad del suroeste del país, donde juró el cargo para el periodo 2026-2030, prometió además que no convocará una asamblea constituyente para reformar la Constitución y que entregará el Gobierno dentro de cuatro años, al terminar el periodo de mandato.

El ahora expresidente Gustavo Petro había intentado impulsar una asamblea constituyente para lograr la aprobación de las reformas sociales que le bloqueó el Congreso.

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“En mi Gobierno no se abrirá camino a una constituyente de ninguna naturaleza. No creo en asambleas convocadas para alterar las reglas de la República, prolongar el ejercicio del poder o rehacer las instituciones al capricho de quien gobierna”, insistió el nuevo mandatario colombiano.

Personas asisten a la ceremonia de investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, este viernes en Cali (Colombia). (EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda) / Mauricio Dueñas Castañeda

El mandatario anunció además que la relación de Gobierno con el Congreso “estará guiada por un principio inquebrantable de transparencia”.

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“No habrá acuerdos personales ni negociaciones ocultas. El diálogo será institucional bajo el escrutinio permanente de los colombianos para que conozcan las iniciativas del gobierno y las decisiones que sobre ellas adopte el honorable Congreso de la República”, dijo.

Frente a la relación con la oposición, una parte de la cual no reconoce su elección con alegatos de fraude, De la Espriella anticipó que “gozarán” de garantías y auguró que “en la patria milagro nadie será perseguido por pensar distinto”.

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“Todas las fuerzas políticas, tanto las que acompañan al gobierno como las que ejercen oposición, gozarán de las mismas garantías para participar en la noble batalla democrática. En la patria milagro nadie será perseguido por pensar distinto ni privilegiado por respaldar al Gobierno Nacional”, aseguró.

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El mandatario electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, dijo el lunes 13 de julio que, entre otras, eliminará la consejería presidencial de paz luego de que la política de diálogos directos del gobierno saliente fracasara en obtener el desarme de poderosos grupos armados. (AFP)

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