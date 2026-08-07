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Presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. EFE
Presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. EFE
/ @Presidencia_Ec
Por Agencia EFE

La ceremonia de investidura del abogado Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030 comenzó este viernes en un auditorio universitario de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, en presencia de una mayoría del Congreso, autoridades nacionales y jefes de Estado de una decena de países.

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