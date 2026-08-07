La ceremonia de investidura del abogado Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030 comenzó este viernes en un auditorio universitario de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, en presencia de una mayoría del Congreso, autoridades nacionales y jefes de Estado de una decena de países.

Tras la constatación del cuórum legislativo, una comisión compuesta por senadores y representantes a la Cámara de varios partidos se dirigió a otro lugar para invitar a De la Espriella a dirigirse a la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali donde se lleva a cabo la ceremonia.

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La sesión entró entonces en un receso a la espera de la llegada del presidente electo al recinto en el que están, entre otros, el rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry Asfura.

En el acto es notoria la ausencia de los congresistas del Pacto Histórico, partido del presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, quienes no asisten a la investidura de De la Espriella, a quien consideran un presidente “ilegítimo”, y muchos de ellos no reconocen su elección al sostener que hubo fraude.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, pronuncia un discurso durante la Cumbre de Seguridad Urbana, a la que se unieron alcaldes regionales en Barranquilla, Colombia, el 4 de agosto de 2026. (Vanexa Romero / AFP) / VANEXA ROMERO

Quienes sí asisten son los expresidentes colombianos César Gaviria (1990-1994), Andrés Pastrana (1998-2002), Álvaro Uribe (2002-2010) e Iván Duque (2018-2022), mientras que Ernesto Samper (1994-1998) y el premio Nobel de la Paz de 2016, Juan Manuel Santos (2010-2018) no fueron invitados.

Al auditorio, decorado con flores colombianas y con grandes pantallas en las que se lee ‘Bienvenidos a la Patria Milagro’, llegaron también el rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast; y Honduras, Nasry Asfura, así como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

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