Ecuador: Un gran incendio provoca el colapso de un edificio en Guayaquil sin dejar víctimas

Un edificio del centro de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, colapsó este miércoles a causa de un gran incendio iniciado en bodegas aledañas, que los bomberos aún intentan controlar y que hasta el momento no ha dejado heridos ni fallecidos.

La emergencia fue reportada por la mañana y después del mediodía los bomberos ya habían logrado controlarla; sin embargo, la caída de una pared interior que separaba las bodegas, en las que se acumulaba gran material inflamable, provocó que el fuego se siga expandiendo.

Cae la noche en Guayaquil, el incendio sigue sin poder ser controlado. La emergencia suma ya más de 10 horas y ha provocado el colapso de varios edificios. pic.twitter.com/1Choesqa1m — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) February 12, 2026

“La carga calorífica es inmensa, sobre los 800 grados, y eso es lo que nos ha complicado el trabajo. Uno de los edificios ya colapsó, se vino abajo al doblarse la estructura metálica por la temperatura. Ahora vamos a proteger el otro, porque el otro ya está cedido para atrás también”, explicó Martín Cucalón, jefe de Bomberos de Guayaquil.

Cucalón añadió que el edificio tiene más de 40 años y que desconocían que toda su estructura es metálica, pero que lo peor ha sido la existencia de “gran cantidad de mercadería antitécnicamente embodegada”.

Para intentar controlar el incendio, Bomberos de Guayaquil activó 49 unidades y más de 150 voluntarios, a los que se sumaron apoyos de varios municipios aledaños.

Cucalón también indicó que se han evacuado varios edificios y casas aledañas y que se ha cortado el suministro de electricidad y gas, por precaución.

Además, evacuaron animales que permanecían en establecimientos cercanos al sitio del incendio, a fin de cuidar su salud, informó el Cuerpo de Bomberos en su cuenta de la red social X.

Cucalón afirmó que permanecerán en el sitio “el tiempo que sea necesario”, hasta extinguir completamente las llamas.

La Alcaldía anunció que instalará esta noche una sesión extraordinaria del Comité de Operaciones de Emergencias (COE) cantonal, con el objetivo de analizar y coordinar acciones ante la emergencia.

VIDEO RECOMENDADO

La policía detuvo el martes 10 de febrero por presunto lavado de activos al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, un duro crítico del mandatario Daniel Noboa, y a otras 10 personas, incluido su hermano que es presidente del célebre club de fútbol Barcelona, informó la Fiscalía. (AFP)

SOBRE EL AUTOR