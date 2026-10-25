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Resumen

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El presidente de Brasil Lula da Silva es abrazado por su estratega digital el “general” André Janones tras su triunfo en la segunda vuelta. (Foto de NELSON ALMEIDA / AFP).
El presidente de Brasil Lula da Silva es abrazado por su estratega digital el “general” André Janones tras su triunfo en la segunda vuelta. (Foto de NELSON ALMEIDA / AFP).
/ NELSON ALMEIDA
Por Agencia EFE

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva tiene nombre propio: el diputado André Janones, un rostro poco conocido en Brasil hasta la primera vuelta electoral, que acabó por transformarse en el arquitecto digital de la victoria del oficialismo.

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