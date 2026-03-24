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Miembros de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) y de la policía boliviana montan guardia frente a un hangar policial, tras una operación llevada a cabo la víspera en propiedades vinculadas al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, en Santa Cruz (Bolivia), el 20 de marzo de 2026. Foto: RODRIGO URZAGASTI / AFP
Miembros de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) y de la policía boliviana montan guardia frente a un hangar policial, tras una operación llevada a cabo la víspera en propiedades vinculadas al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, en Santa Cruz (Bolivia), el 20 de marzo de 2026. Foto: RODRIGO URZAGASTI / AFP
/ RODRIGO URZAGASTI
Por Agencia AFP

Un grupo de asaltantes robó este lunes objetos de una casa incautada al uruguayo Sebastián Marset, uno de los narcotraficantes más buscados en Sudamérica que fue capturado recientemente en Bolivia y enviado a Estados Unidos, informó la Fiscalía este lunes.

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