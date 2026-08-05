El influencer César Gastelum fue asesinado el martes por la tarde de un tiro en la cabeza mientras hacía un directo junto a dos amigos en Sinaloa, a tan solo unos metros de la sede de la Fiscalía General de ese estado mexicano.

Gastelum, quien contaba con cerca de 600.000 seguidores en TikTok, transmitía en vivo en la plataforma de streaming Kick, donde publicaba bajo el usuario “compasexor”.

El grupo estaba frente a un restaurante de comida rápida de la cadena KFC en la ciudad de Culiacán, a solo unos metros de la Fiscalía General del estado.

Los tres participaban en un reto de reparto de comida para sus redes sociales e iban vestidos con el característico color naranja de una de las aplicaciones de estos servicios. Una persona más estaba detrás de la cámara.

En su transmisión emitida poco después de las 20:00 local se pudo ver que, mientras hacían bromas, una motocicleta pasó por delante del grupo, lo cual les hizo expresar preocupación.

“La moto, la moto… me sentí bien mal”, dice uno. “Esos chavalos me dan miedo”, responde el otro.

Poco después, se ve aproximarse la misma motocicleta con dos hombres.

“¡No, no, no!”, dice uno de los jóvenes instantes antes de que el conductor del vehículo sacara un arma y disparara directamente contra Gastelum.

El influencer cayó de manera instantánea.

El momento quedó registrado en la transmisión en vivo.

El influencer cayó de manera instantánea y los espectadores de su transmisión en vivo presenciaron su muerte.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este miércoles que las autoridades “están haciendo toda la investigación para detener a los responsables y toda la investigación de cuál es la causa por la que se da este lamentable homicidio”.

“Vamos a esperar toda la información. Evidentemente tienen que detenerse a los autores materiales y al autor intelectual”, añadió.

A su vez, el Gabinete de Seguridad del gobierno federal dijo en un mensaje en X que trabaja con la Fiscalía General de Sinaloa para esclarecer los hechos.

“Entre las líneas de investigación se encuentran diversas publicaciones, en las que en algunas de ellas hacía alusión a una facción de un grupo delictivo. Asimismo, se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia y otros indicios para identificar y detener a los responsables”, decía el comunicado.

La disputa de “Chapitos” contra “Mayos”

El Gabinete de Seguridad no detalló cuáles eran las “alusiones a una facción de un grupo delictivo” que presuntamente hizo Gastelum en sus publicaciones pasadas.

Pero según medios de comunicación locales, en el contenido reciente del influencer había unas posibles referencias al grupo de La Mayiza, una facción del Cartel de Sinaloa liderada por el capo convicto Ismael “El Mayo” Zambada.

Tal grupo se hace conocer tanto por las siglas MZ como por el sobrenombre de “Los del sombrero”.

Gastelum presuntamente fue visto en una publicación reciente con las letras MZ y había publicado videos usando un sombrero como los que utiliza esa facción delictiva.

En su transmisión del martes, el influencer también portaba un sombrero, al igual que otro de los que participaban en la emisión.

Sin embargo, no hay ninguna información de las autoridades que confirme si se trata de esto.

“La Mayiza” está en conflicto desde 2025 con otra facción del Cartel de Sinaloa, “Los Chapitos”, liderada por los hijos del capo convicto Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Ambos grupos se han enfrentado en Sinaloa, con un saldo de cientos de muertos, por el presunto secuestro de “El Mayo” Zambada realizado por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo”, quien se habría entregado junto con él a las autoridades de EE.UU. en julio del año pasado.

Alrededor de una docena de influencers -algunos presuntamente vinculados a bandas criminales- han sido asesinados en los últimos años en Sinaloa.

¿Quién era “Cesarín”?

Por ahora, no hay confirmación oficial que establezca el motivo del crimen.

El creador de contenido, conocido entre sus seguidores como “Cesarín”, tenía 25 años.

En sus cuentas de redes sociales hacía comedia, parodias, hablaba sobre su estilo de vida y también mostraba un poco de lo que él denominaba como la cultura sinaloense.

Hace un par de años inició un podcast en YouTube llamado “Al Estilo Culiacán”, que describía como el “más bélico” que había.

Como otros influencers de la región, constantemente hacía alusiones al estilo de vida de lujos y excesos que domina en la cultura relacionada con el narcotráfico. En sus videos mostraba autos de lujo, ranchos y mansiones, así como ropa y joyas.

Hace 9 meses había dicho que se estaba alejando de las redes sociales para tener un momento de luto por el fallecimiento de su padre y para dedicarse a la música. Sin embargo, continuó con los videos y transmisiones.

Tras su muerte, sus cuentas empezaron a llenarse de mensajes de condolencia.

Otra influencer asesinada

La influencer y modelo Valeria Márquez se dio a conocer luego de ganar un concurso de belleza en 2021.

El caso de Gastelum se ha comparado con el asesinato de la influencer de belleza Valeria Márquez durante una transmisión en vivo el año pasado.

Márquez era una modelo mexicana que en 2021 comenzó a darse a conocer luego de ganar el concurso de belleza Miss Rostro.

Poco después comenzó a crear contenido en redes sociales, donde compartía consejos de maquillaje, rutinas de cuidado personal, hablaba sobre moda y también presumía de los viajes que hacía.

Durante su transmisión, Márquez relató que estaba dentro de su negocio –un salón de belleza de la zona de Guadalajara, la segunda ciudad más poblada del país- esperando por un mensajero que previamente había estado en el local y quien le avisó regresaría para entregarle un obsequio.

Las autoridades aseguran que al menos dos hombres en moto se presentaron en el establecimiento y uno de ellos le preguntó a la víctima si era Valeria. Cuando ella respondió que “sí”, sacó un arma y le disparó al menos en dos ocasiones, para después escapar.

La semana pasada, el gobierno de México anunció la captura de Ramón Ángel Álvarez, “R1”, un líder criminal que está acusado de haber ordenado el asesinato de Márquez a petición de su hijo, quien tenía una relación sentimental con la joven.

“Todo indica -se va a probar- que el hijo le pide a su papá, el ‘R1’, que cometan el feminicidio”, señaló el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.