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Resumen

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El influencer César Gastelum cayó de manera instantánea y los espectadores de su transmisión en vivo presenciaron su muerte. (César Gastélum/Instagram).
El influencer César Gastelum cayó de manera instantánea y los espectadores de su transmisión en vivo presenciaron su muerte. (César Gastélum/Instagram).
Por BBC News Mundo

El influencer César Gastelum fue asesinado el martes por la tarde de un tiro en la cabeza mientras hacía un directo junto a dos amigos en Sinaloa, a tan solo unos metros de la sede de la Fiscalía General de ese estado mexicano.

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