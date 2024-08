Los migrantes podrán tramitar a partir de ahora su cita para solicitar asilo con las autoridades de Estados Unidos desde el sur de México, una medida que despresurizaría la frontera común, pero que podría incentivar a los criminales que engañan a las personas indocumentadas, alertan especialistas.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) expuso en su sitio web que, desde este fin de semana, los migrantes pueden gestionar su cita para solicitar asilo en la aplicación ‘CBP One’ en Chiapas y Tabasco, estados de la frontera sur de México.

La nueva regla, anunciada a cerca de dos meses y medio de que se celebren las elecciones presidenciales en EEUU, busca que los migrantes no saturen la frontera común con México, donde la detención diaria de indocumentados ha caído un 77 % desde diciembre, según reportó esta semana la canciller mexicana, Alicia Bárcena.

Esto causa esperanzas en migrantes varados en Tapachula, la mayor urbe del límite de México con Centroamérica, como en el hondureño Melvin Javier González, quien ve a la ‘CBP One’ como la “única oportunidad” para llegar a Estados Unidos “porque es difícil, hay que viajar bastante y no se tiene mucho dinero para movilizarse”.

“Es una buena noticia porque así uno evita viajar mucho hacia otro tren, no conoce uno más para allá, mientras que uno ya conoce Tapachula, sería buena noticia para poder movilizarse”, dijo a EFE.

Medidas para frenar la saturación migratoria

El hecho refleja que la atención sobre la migración de México a Estados Unidos se eleva mientras crecen las propuestas antiinmigrantes por las elecciones estadounidenses de noviembre.

Mientras el ex presidente (2017-2021) y candidato republicano, Donald Trump, advierte de deportaciones masivas y eleva su retórica contra los mexicanos, la candidata demócrata, Kamala Harris, prometió esta semana firmar una reforma negociada en febrero que permitía cerrar la frontera y expulsar a más migrantes a México.

Aunque han caído las detenciones en la frontera con EEUU, la migración irregular a través de México se elevó un 193 % interanual en la primera mitad del año hasta superar las 712.000, según la Unidad de Política Migratoria del Gobierno.

Activistas y abogados ven riesgos

En este contexto, Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana (CDH), consideró en una entrevista con EFE que la medida es solo un “paliativo” de Estados Unidos.

El defensor de migrantes alertó de que el crimen organizado en la frontera de México y Centroamérica podría aprovechar la desinformación.

“Tapachula es un centro neurálgico de la migración, toda la gente que está detenida en Colombia y el Darién van a venir todos hacer su cita de ‘CBP One’ a Tapachula y Arriaga. Esto va a llevar a que ‘abogánsters’ de la migración, tramitadores que en realidad son extorsionadores, se aprovechen de la situación”, vaticinó.

El abogado especialista en temas migratorios José Luis Pérez advirtió a los migrantes de que no van a poder transitar de sur a norte en México pese a la nueva disposición, pues requieren un documento expedido por el Instituto Nacional de Migración (INM).

Opinó que, “aunque la autoridad migratoria de EEUU amplíe para miles o millones” las citas, “la situación de migración desordenada, corrupta y anquilosada en el sur de México no va a cambiar”.

“Aunque tramites tu ‘CBP One’ en Tapachula, en Villahermosa o Cancún no te puedes subir al avión si el INM no te da un documento. Ahí está el gran negocio de la corrupción”, aseguró.