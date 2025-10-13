El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) se toma de la mano y habla con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en el parlamento israelí, la Knéset, el 13 de octubre de 2025. (Foto de SAUL LOEB / POOL / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) se toma de la mano y habla con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en el parlamento israelí, la Knéset, el 13 de octubre de 2025. (Foto de SAUL LOEB / POOL / AFP).
/ SAUL LOEB
Agencia EFE
Agencia EFE

El primer ministro de , Benjamin Netanyahu, aseguró hoy que, junto a Donald Trump, conseguirá la paz propuesta por el presidente estadounidense, al que agradeció el compromiso de poner fin al conflicto en Gaza.

“Señor presidente, usted está comprometido con esta paz, yo estoy comprometido con esta paz y juntos, señor presidente, lograremos esta paz”, dijo Netanyahu en el Parlamento israelí junto al mandatario estadounidense.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA: EN VIVO | Hamás libera a 20 rehenes vivos que fueron secuestrados en octubre del 2023

Información en desarrollo

VIDEO RECOMENDADO

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC