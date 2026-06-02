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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el martes que Israel trabajará para hacer desaparecer “el régimen de terror” iraní, en un video difundido por su oficina.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el martes que Israel trabajará para hacer desaparecer “el régimen de terror” iraní, en un video difundido por su oficina.
Al intervenir en la ceremonia de toma de posesión del nuevo jefe del Mossad (servicio de inteligencia exterior israelí), Roman Gofman, Netanyahu arremetió contra Irán calificándolo de “régimen de terror destinado a desaparecer”. “Y contribuiremos a que eso ocurra: ese régimen ya no nos amenazará con armas nucleares y miles de misiles mortíferos”, añadió.
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Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, aseguró que recibió el aval de Estados Unidos para atacar la periferia del sur de Beirut, pese al anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump de un compromiso para moderar las hostilidades.
El lunes por la noche, Trump había afirmado en su red Truth Social que esperaba que Israel y Hezbolá moderaran sus hostilidades y aseguró que ambas partes se comprometieron a un alto el fuego efectivo.
Hezbolá “acordó dejar de disparar contra Israel y sus soldados. Del mismo modo, Israel acordó dejar de dispararles. Veamos cuánto dura eso; ¡ojalá sea por la ETERNIDAD!”, escribió el magnate.
Sin embargo, este martes el ministro de Defensa israelí afirmó que Estados Unidos había “validado el principio” según el cual su país podría atacar el suburbio sur si Hezbolá continuaba sus ataques a territorio israelí.
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