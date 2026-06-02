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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asiste a una sesión plenaria en el Knesset, el parlamento israelí, en Jerusalén, el 23 de julio de 2025. (Foto de EFE/EPA/ABIR SULTAN)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asiste a una sesión plenaria en el Knesset, el parlamento israelí, en Jerusalén, el 23 de julio de 2025. (Foto de EFE/EPA/ABIR SULTAN)
/ ABIR SULTAN
Por Agencia AFP

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el martes que Israel trabajará para hacer desaparecer “el régimen de terror” iraní, en un video difundido por su oficina.

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