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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una imagen de archivo. Foto: EFE/RONEN ZVULUN
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una imagen de archivo. Foto: EFE/RONEN ZVULUN
Por Agencia AFP

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró este jueves que ordenó al ejército que tomara el control del 70% de la Franja de Gaza, lo que implica ignorar los términos del cese al fuego con el movimiento islamista Hamás que rige desde octubre pasado.

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