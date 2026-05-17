Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asiste a su juicio por corrupción en el tribunal de distrito de Tel Aviv, el 12 de marzo de 2025. (Foto: Yair Sagi / AFP).
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asiste a su juicio por corrupción en el tribunal de distrito de Tel Aviv, el 12 de marzo de 2025. (Foto: Yair Sagi / AFP).
/ YAIR SAGI
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, celebró este domingo la expansión territorial que el Ejército israelí continúa acometiendo en Gaza, donde ya controla alrededor del 64 % del territorio, en torno a un 11 % más que desde el inicio del alto el fuego hace siete meses.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.