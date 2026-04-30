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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, saluda la detención de la flotilla Global Sumud. Foto: EFE/EPA/ILIA YEFIMOVICH
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, saluda la detención de la flotilla Global Sumud. Foto: EFE/EPA/ILIA YEFIMOVICH
/ ILIA YEFIMOVICH / POOL
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, felicitó este jueves a la Armada de Israel por haber interceptado a 175 activistas de los barcos de la Flotilla Global Sumud, sobre los que dijo que “continuarán viendo Gaza por YouTube”.

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