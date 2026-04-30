El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, felicitó este jueves a la Armada de Israel por haber interceptado a 175 activistas de los barcos de la Flotilla Global Sumud, sobre los que dijo que “continuarán viendo Gaza por YouTube”.

En un mensaje enviado por su oficina, dice que la misión que él mismo ordenó contra los integrantes de la Flotilla “se llevó a cabo con total éxito”.

“¡Felicitaciones a nuestra Armada! Les ordené impedir que la flotilla que apoya a Hamás llegara a las costas de Gaza. La misión se llevó a cabo con total éxito”, indica sobre dichos activistas, a los que acusa de simpatizar con el grupo islamista palestino.

“Fueron interceptados y regresarán a sus países de origen. Continuarán viendo Gaza por YouTube”, concluye.

Su mensaje se produce después de que el ministro de Exteriores, Gideon Saar, afirmara que los 175 activistas, entre los que hay españoles, serán desembarcados en una playa griega desde el buque en el que Israel les metió tras interceptar sus embarcaciones.

Sus barcos fueron abordados en la noche del miércoles al jueves por el Ejército israelí mucho más lejos que en las ocasiones anteriores, a 1.200 kilómetros de las costas de Gaza y de Israel.

Las naves constituyen casi la mitad de una flota que comenzó su viaje el 15 de abril desde Barcelona y que lo continuó el pasado domingo desde el puerto siciliano de Augusta, ya con todos sus 58 barcos en ruta, para romper el bloqueo naval que mantiene Israel en las costas de Gaza.