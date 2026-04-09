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El embajador Raffo, representantes de los cinco países árabes y autoridades de la universidad participaron de la ceremonia de presentación del centro.
El embajador Raffo, representantes de los cinco países árabes y autoridades de la universidad participaron de la ceremonia de presentación del centro.
/ Universidad Norbert Wiener
Por Renzo Giner Vásquez

Esta semana el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y la Universidad Norbert Wiener anunciaron la creación del Centro de Estudios Peruano - Golfo Arábigo con la intención de ampliar el conocimiento sobre dicha región e identificar oportunidades de colaboración en diferentes áreas.

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