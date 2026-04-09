Esta semana el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y la Universidad Norbert Wiener anunciaron la creación del Centro de Estudios Peruano - Golfo Arábigo con la intención de ampliar el conocimiento sobre dicha región e identificar oportunidades de colaboración en diferentes áreas.

En la ceremonia participaron el embajador Jorge Raffo Carbajal, director general de África, Medio Oriente y países del Golfo; Olga Horna Horna, presidenta ejecutiva de la universidad; Alberto Bejarano Heredia, rector de la institución y Delia Muñoz, decana de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas, quien asumirá la presidencia ejecutiva del flamante centro.

El embajador Raffo destacó que la alianza, gestada en tan solo seis meses, es una declaración conjunta de “la visión compartida que tenemos para fortalecer el relacionamiento con los países del Golfo, sostenida en el conocimiento, la educación y el intercambio cultural”.

La plataforma, agregó, facilitará el diálogo entre instituciones y especialistas, “aportando insumos que no solo expliquen la realidad sino que contribuyan a transformarla”.

En conversación con El Comercio, el diplomático también destacó “el compromiso de las embajadas de los estados del Golfo en Lima, que han secundado permanentemente la iniciativa porque comprenden perfectamente que contribuirá a una profundización de nuestras relaciones bilaterales, políticas, económicas y culturales”.

Muñoz detalló a este Diario que el centro contará con representantes de cinco de los seis países que conforman el Golfo Arábigo. “Se trata de Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Yemen. Nosotros haremos la articulación a través de espacios académicos. Inicialmente tendremos una aproximación cultural gracias a una alianza con la Universidad de Estudios Islámicos de México, la misma que continuará a través de las representaciones de cada país con apoyo de la Cancillería”, precisó.

El embajador Raffo agregó que desde Torre Tagle la primera etapa del centro contará con tres productos. “El primero es un diplomado interdisciplinario sobre historia y antropología de los países del Golfo Arábigo, en segundo lugar los cursos del idioma árabe a través del centro de idiomas de la Universidad Norbert Wiener y en tercer lugar la publicación de un boletín bimestral que proponga temas de interés para construir una relación sólida”, apuntó.

El director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Carlos Aquino, presente durante el evento, destacó en diálogo con El Comercio la creación del primer centro de este tipo en el país.

“Con 22 países y cerca de 500 millones de habitantes, el mundo árabe sin duda es un importante actor económico, político y social. Parece increíble que hasta ahora no hayamos tenido un centro como este en el país. Además, considero que el propio conflicto que se desarrolla actualmente en dicha región impulsa a que los países árabes busquen destacarse como un bloque unificado, más allá de la ya conocida importancia económica”, sostuvo el académico.

Aquino resaltó también cómo la enseñanza del idioma árabe aportará en estrechar las relaciones con el Perú a todo nivel. “La economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Si no conoces el idioma, la cultura o la sociedad del otro no puedes hacer negocios. Por eso considero que será un gran aporte a nivel político, económico y espero que también académico, con jóvenes que puedan ir a estudiar allá”, finalizó.