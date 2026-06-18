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Donald Trump y Masoud Pezeshkian suscriben el acuerdo que permite levantar sanciones y permitir el tránsito del petróleo por el Estrecho de Ormuz. (Foto: AFP)
Donald Trump y Masoud Pezeshkian suscriben el acuerdo que permite levantar sanciones y permitir el tránsito del petróleo por el Estrecho de Ormuz. (Foto: AFP)
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Por Agencia AFP

Estados Unidos e Irán sostendrán en Suiza el viernes unas “primeras negociaciones” sobre la aplicación del acuerdo que sus presidentes firmaron a distancia para poner fin a la guerra, confirmó este jueves el ministerio de Exteriores del país alpino.

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