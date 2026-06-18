Estados Unidos e Irán sostendrán en Suiza el viernes unas “primeras negociaciones” sobre la aplicación del acuerdo que sus presidentes firmaron a distancia para poner fin a la guerra, confirmó este jueves el ministerio de Exteriores del país alpino.

Ese texto, que sienta las bases para detener el conflicto desatado el 28 de febrero por los ataques israeloestadounidenses contra Irán y que ha causado miles de muertos, prevé la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo ha trastocado la economía mundial.

Además allana el camino para un período de 60 días de negociaciones detalladas sobre la dilución del uranio enriquecido de la república islámica.

Las conversaciones tratarán también del levantamiento de las sanciones en contra de Irán, y del compromiso estadounidense de crear un fondo de reconstrucción de 300.000 millones de dólares.

Donald Trump y Emmanuel Macron encabezaron la firma del acuerdo en Versalles. (Foto: AFP) / MANDEL NGAN

Igualmente, el texto del protocolo prevé un diálogo Irán-Omán para “definir la futura administración y los servicios marítimos en el estrecho de Ormuz”, una cláusula que suscita la duda de si los buques que crucen este importante paso tendrán que pagar alguna tasa, como ha apuntado el poder iraní.

Todas estas concesiones le han valido duras críticas a Washington. Entre ellas las de la prensa, que incide en el uso de miles de millones de dólares para conducir las hostilidades y un posible reforzamiento del poder de Irán, al término de una guerra en la que el presidente Donald Trump empezó apelando a un cambio de régimen en Teherán.

El octogenario magnate republicano minimizó dichas críticas con un mensaje en redes sociales: “Estos tontos, que piensan que no he sido lo suficientemente duro con Irán, cuando la bolsa acaba de alcanzar un MÁXIMO HISTÓRICO y los precios del petróleo se están ‘desplomando’, o son envidiosos, gente mala o estúpidos”.

La firma de este acuerdo, anunciada originalmente para el viernes en Suiza, finalmente se realizó a distancia.

Trump lo suscribió el miércoles por la noche en una cena en el Palacio de Versalles junto a su par francés, Emmanuel Macron, como muestra un video publicado en X, en el que se los ve sonrientes.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, que este jueves habló de acuerdo “histórico”, hizo lo suyo pero electrónicamente desde su país, informó la cancillería.

Según Pakistán, mediador de los acercamientos, el viernes sí se llevará a cabo una ceremonia en un hotel de lujo en Bürgenstock, una montaña suiza con vistas al lago de Lucerna, para “conmemorar este hito y dar inicio a las discusiones técnicas”.

A principios de semana se había anunciado la presencia del negociador en jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y del vicepresidente estadounidense, JD Vance.

El ministerio suizo de Exteriores confirmó el jueves que “sigue previsto que Estados Unidos e Irán, así como los mediadores, Pakistán y Catar, se reúnan mañana [viernes]” para “emprender las primeras negociaciones sobre la aplicación del acuerdo”.

Caída del petróleo

El texto publicado por Washington y Teherán prevé la reapertura inmediata de Ormuz, cuya inhabilitación desde el inicio de la guerra desestabilizó gravemente la economía mundial, además del levantamiento simultáneo del bloqueo que Washington impuso a los puertos iraníes.

Ese anuncio provocó un inmenso estrés en los mercados petroleros, ya que antes del conflicto una quinta parte del petróleo mundial transitaba por esta ruta marítima estratégica.

Naves transportadoras de petróleo en el Estrecho de Ormuz. (Foto: AFP) / AMIRHOSSEIN KHORGOOEI

Hacia las 09H30 GMT, el precio del barril de Brent del Mar del Norte bajaba un 2,06% a 77,94 dólares, acercándose a su nivel anterior a la guerra, que rondaba los 70 dólares.

“Este acuerdo constituye el fracaso de Estados Unidos” frente a Irán, afirmó por su parte Qalibaf, quien además es el influyente presidente del Parlamento iraní.

En Líbano, el líder del movimiento proiraní Hezbolá, enfrentado con Israel, Naim Kassem, también consideró el pacto como una “gran victoria” para Irán, a quien agradeció por haber insistido en que el frente libanés formara parte del protocolo.

En un mensaje televisado, llamó a “aprovechar” este acuerdo para “expulsar a Israel” del territorio.

En el terreno, los combates continúan, aunque han perdido intensidad. Un soldado israelí murió el miércoles y siete resultaron heridos en el sur de Líbano, en gran parte ocupado por Israel, según el ejército.

Otro hombre murió el jueves en un ataque israelí, reportó un medio de comunicación estatal.

Dos meses para negociar

El texto del memorando de entendimiento prevé que Estados Unidos suspenda, desde el momento de su firma, sus sanciones sobre la venta de petróleo iraní. También se comprometen a levantar todas sus sanciones en caso de que se alcance un acuerdo definitivo, al término de un período de negociaciones de 60 días.

Ambos países también discutirán un mecanismo para gestionar las reservas de uranio iraní “recurriendo, como mínimo, a un método de dilución in situ bajo la supervisión de la OIEA (Organización Internacional de Energía Atómica)”, destacó el funcionario, quien también reivindicó una “gran victoria”, pero para Washington.

La diplomacia iraní puntualizó este jueves que el potente programa de misiles del país no formará parte de las próximas negociaciones.

Los países miembros del G7, reunidos en Francia para una cumbre, celebraron “una oportunidad histórica para impedir que Irán adquiera cualquier arma nuclear y para hacer frente a las amenazas relacionadas con sus actividades regionales y balísticas”.