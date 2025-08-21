El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. (Foto de RONEN ZVULUN / POOL / AFP)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
Agencia EFE
Agencia EFE

Benjamín Netanyahu ordena negociar una tregua tras aprobar plan militar para tomar ciudad de Gaza
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ratificó este jueves el plan militar para tomar Gaza y, al mismo tiempo, ordenó iniciar negociaciones para una tregua.

“Estamos en la fase de toma de decisiones. Llegué hoy a la División de Gaza para aprobar los planes que las Fuerzas de Defensa nos presentaron a mí y al ministro de Defensa para tomar la ciudad de Gaza y derrotar a Hamás”, afirmó el mandatario durante su visita a la división del Ejército israelí.

“Al mismo tiempo, ordené iniciar negociaciones inmediatas para la liberación de todos nuestros rehenes y para el fin de la guerra en términos aceptables para Israel”, añadió. “Estos dos objetivos —derrotar a Hamás y liberar a todos nuestros rehenes— van de la mano”.

