Hamás acusó este lunes a Israel de “destruir pruebas” de sus actos en Gaza al “recoger, destruir y retirar escombros” que pueden contener los restos de fallecidos desaparecidos de la Franja, según un comunicado de la propia organización.

“La manipulación de estos lugares y de los restos y pruebas que contienen constituye una violación del derecho internacional y de la resolución de la Corte Internacional de Justicia que exige la conservación de pruebas”, recoge el comunicado Hamás.

Los médicos palestinos buscan supervivientes entre los escombros de un edificio tras el bombardeo israelí en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 1 de diciembre de 2023, cuando los combates se reanudaron poco después de la expiración de una tregua de siete días entre Israel y militantes de Hamás. (Foto de SAID KHATIB / AFP) / SAID KHATIB

Además, el grupo islamista condenó la presunta retirada de restos como un “ataque a la dignidad de los mártires y al derecho de sus familias a recuperar y enterrar a sus seres queridos”.

Unos 7.400 cadáveres permanecen desaparecidos en Gaza, sepultados por escombros o en lugares inaccesibles , dijo a EFE el director de la unidad a cargo del recuento de víctimas mortales por la ofensiva de Israel en el Ministerio de Sanidad de Gaza, Zaher al Waheidi.

Más del 53 % del territorio gazatí tras la línea amarilla, a la que se retiraron las tropas de Israel al inicio de la tregua, permanece bajo su dominio militar e inaccesible para los gazatíes. Sin embargo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sostiene que controlan hasta el 60 % del territorio.

Personas reunidas alrededor de los cuerpos de palestinos muertos en un bombardeo de Israel contra el hospital árabe Ahli en el centro de Gaza. (Foto de Dawood NEMER / AFP). / DAWOOD NEMER

En este perímetro, en el que las fuerzas armadas israelíes llevan a cabo demoliciones de forma habitual, pueden quedar restos humanos que se verían afectados por las obras y movimiento de escombros del Ejército israelí.

La denuncia de Hamás se produce apenas horas después de que la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, advirtiera de que la retirada a gran escala de escombros en zonas de Gaza bajo control militar israelí podría ser utilizada para borrar las huellas de crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio.

“Destruir pruebas de crímenes atroces es ilegal, es inaceptable que la reconstrucción de Gaza esté condicionada al borrado de su pasado y de las pruebas necesarias para garantizar justicia a sus víctimas”, advirtió en un comunicado.