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Resumen

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Un palestino carga el cuerpo cubierto de una niña sacada de los escombros de un edificio tras el bombardeo de Israel en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza. (Foto de MOHAMMED ABED / AFP).
Un palestino carga el cuerpo cubierto de una niña sacada de los escombros de un edificio tras el bombardeo de Israel en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza. (Foto de MOHAMMED ABED / AFP).
/ MOHAMMED ABED
Por Agencia EFE

Hamás acusó este lunes a Israel de “destruir pruebas” de sus actos en Gaza al “recoger, destruir y retirar escombros” que pueden contener los restos de fallecidos desaparecidos de la Franja, según un comunicado de la propia organización.

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