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Una mujer pasa junto a un mural político en Teherán, Irán, el 8 de abril de 2026, tras el alto el fuego con Estados Unidos. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Una mujer pasa junto a un mural político en Teherán, Irán, el 8 de abril de 2026, tras el alto el fuego con Estados Unidos. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Por Agencia EFE

Irán advirtió este martes a Estados Unidos que no vuelva a cometer un “error de cálculo”, al asegurar que sus Fuerzas Armadas tienen “el dedo en el gatillo” para responder de manera “rápida, firme y poderosa” a cualquier nueva agresión, después de que Donald Trump aplazara un ataque contra el país persa previsto para hoy.

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