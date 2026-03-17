Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En esta foto de archivo, el jefe de seguridad de Irán, Ali Larijani, asiste a una ceremonia del movimiento chiita libanés Hezbolá para conmemorar el primer aniversario del asesinato de su líder, Hassan Nasrallah. (Foto de Anwar AMRO / AFP).
En esta foto de archivo, el jefe de seguridad de Irán, Ali Larijani, asiste a una ceremonia del movimiento chiita libanés Hezbolá para conmemorar el primer aniversario del asesinato de su líder, Hassan Nasrallah. (Foto de Anwar AMRO / AFP).
/ ANWAR AMRO
Por Agencia AFP

Israel anunció este martes haber “eliminado” a Alí Larijani, figura clave del régimen de Irán desde hace décadas y actual jefe del Consejo Superior de Seguridad, y a un general de una milicia de los Guardianes de la Revolución.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.