Irán confirmó el domingo que lanzó el Sejil contra Israel. Con un alcance de 2.000 kilómetros, este misil usa combustible sólido, lo que permite un lanzamiento más rápido y lo hace más difícil de ser detectado y destruido antes de ser disparado.

Su alcance le permite golpear a Israel, a las bases estadounidenses ubicadas en el Medio Oriente, y a parte del sureste de Europa.

Una fotografía muestra el misil tierra-tierra de alcance medio, denominado Sejil-2, en una ubicación no revelada de Irán antes de su lanzamiento de prueba el 20 de mayo de 2009. (FOTO AFP/STR/FARS NEWS).

De acuerdo con Irán, el Sejil podría alcanzar Tel Aviv en menos de 7 minutos, dependiendo del punto de lanzamiento.

Tiene una longitud de 18 metros, un diámetro de 1,25 metros y su peso es de unas 23 toneladas.

El Sejil lleva una carga explosiva de entre 500 y 1.000 kg, según sea la configuración.

Ciudadanos iraníes pasan junto a los misiles balísticos de alcance medio Sejil (izquierda) y Qadr-H, expuestos al lado de un retrato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, el 25 de septiembre de 2017, en la plaza Baharestan de Teherán. (Foto de ATTA KENARE / AFP). / ATTA KENARE

En su fase terminal, el Sejil alcanza una velocidad de Mach 13 (más de 15.000 km/h), lo que lo convierte en un objetivo difícil para los sistemas de defensa antimisiles.

Estas son las armas más avanzadas que Irán posee:

Misiles hipersónicos Fattah

El misil hipersónico Fattah de Irán. (Creative Commons).

Los Fattah-1 y Fattah-2 son los misiles más modernos de Irán. Ambos son hipersónicos. Vuelan a una velocidad de entre Mach 13 y Mach 15.

Su alcance es de entre 1.400 y 1.500 km. Tienen la capacidad de maniobrar en el aire para evadir las defensas antimisiles.

Estos misiles hipersónicos son importantes para Irán porque podrían superar sistemas de defensa como el Patriot, Arrow o THAAD.

El Fattah-1 transporta una ojiva con un peso de entre 350 kg y 450 kg.

Mientras que las especificaciones del Fattah-2 indican que porta una carga explosiva neta de 200 kg.

Hasta ahora no hay confirmación de que Irán los haya usado en combate.

Khorramshahr-4

Una foto del 25 de mayo de 2023 muestra las pruebas del misil balístico Khorramshahr de cuarta generación, denominado Khaibar, en un lugar no revelado de Irán. (Foto del Ministerio de Defensa iraní / AFP). / -

Este misil balístico pesado es uno de lo más potentes de Irán.

Tiene un alcance de entre 1.000 y 2.000 km. Su carga útil llega hasta los 1.800 kg, mucho mayor que casi todos los misiles iraníes.

El Khorramshahr-4 puede llevar varias ojivas o una ojiva muy pesada. Está diseñado para destruir objetivos grandes, como bases militares, puertos, aeropuertos, etc.

Alcanza velocidades hipersónicas, con reportes de Mach 16 fuera de la atmósfera y Mach 8 durante el reingreso.

Utiliza combustible líquido hipergólico, que permite lanzamientos rápidos tras un corto periodo de preparación.

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció el uso de este misil en múltiples oleadas de ataques en la actual guerra contra Estados Unidos e Israel.

Kheibar Shekan

El misil iraní Kheibar Shekan se exhibe durante el desfile militar anual que conmemora el aniversario del inicio de la devastadora guerra de 1980-1988 contra el Irak, el 22 de septiembre de 2022. (Foto: AFP). / -

Es uno de los misiles de precisión más modernos de Irán.

Tiene un alcance de 1.450 km y está diseñado para evadir sistemas antimisiles.

Utiliza combustible sólido de dos etapas, lo que reduce drásticamente el tiempo de preparación para el lanzamiento a menos de 15 minutos.

Alcanza velocidades superiores a Mach 8 (aprox. 9.800 km/h) dentro de la atmósfera durante su fase terminal.

En la actual guerra, este misil ha sido usado por Irán para golpear blancos en Israel y bases militares de Estados Unidos en el Golfo, entre otros objetivos.

Misiles de crucero de largo alcance

El misil de crucero Soumar de Irán. (Creative Commons). / MehrNews.com

Irán también tiene misiles que vuelan a baja altura para evitar radares.

Uno de ellos es el Soumar, con un alcance estimado de entre 2.000 a 3.000 km

Otro es el Hoveyzeh, una variante moderna del Soumar

Ambos están diseñados para ataques de precisión a larga distancia.

Los misiles de crucero son peligrosos porque vuelan bajo y son difíciles de detectar.

Ambos han sido usados en la actual guerra.

Misiles antibuque avanzados

El misil antibuque de Irán Abu Mahdi. (Creative Commons).

Irán posee el misil antibuque de largo alcance Abu Mahdi, diseñado para atacar embarcaciones de guerra y portaaviones.

El alcance de la variante estándar de este misil supera los 1.000 km. Recientemente, se ha reportado una versión lanzada desde submarinos que podría alcanzar hasta 2.600 km.

Utiliza inteligencia artificial para optimizar su trayectoria, permitiéndole realizar maniobras evasivas y atacar objetivos desde múltiples direcciones de forma simultánea.

Vuela a menos de 50 metros sobre el nivel del mar para evitar la detección por radar y comprimir el tiempo de reacción de las defensas enemigas.

Transporta una cabeza explosiva de entre 245 kg y 410 kg, diseñada para causar daños catastróficos a grandes buques de superficie.

Este misil es clave para Irán en su propósito de cerrar el Estrecho de Ormuz.

Torpedos supercavitantes

El torpedo iraní Hoot en una exhibición en Irán. (Creative Commons).

Irán tiene el torpedo supercavitante Hoot (“Ballena” en persa) de alta velocidad diseñado específicamente para destruir grandes buques de guerra y submarinos.

Es considerado una de las armas más peligrosas de Irán en el mar, ya que su tecnología lo hace extremadamente difícil de interceptar con contramedidas acústicas (sonares) convencionales.

Alcanza velocidades de aproximadamente 360 km/h, lo que lo hace unas cuatro veces más rápido que un torpedo convencional.

Se estima que tiene un alcance de entre 10 y 15 kilómetros. Al ser un arma de corto alcance y altísima velocidad, le da al buque objetivo apenas unos segundos para reaccionar.

Puede ser disparado desde buques de superficie, lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria y submarinos.

En la actual coyuntura, ha tenido un papel activo en el cierre del Estrecho de Ormuz.

Drones kamikaze Shahed-131 y Shahed-136

El dron Shahed de Irán. (AFP).

Son las armas más utilizadas por Irán en el conflicto.

Los Shahed tienen un alcance de entre 1.000 y 2.000 km, según su versión.

Fabricarlos puede costar entre 20.000 y 50.000 dólares. Irán tiene capacidad para producir unos 10.000 de estos drones al mes.

Se lanzan en grandes cantidades para saturar las defensas enemigas.

Irán ha lanzado miles de drones durante la guerra, muchas veces acompañando ataques con misiles balísticos.

Además de saturar los sistemas antimisiles, pueden atacar infraestructura y bases militares.

El shahed es un drone kamikaze de un solo uso que puede portar una carga explosiva de 40 kilos.

La estrategia militar de Irán para la guerra asimétrica

Humo se eleva desde una instalación energética en el emirato de Fujairah, en el Golfo Pérsico, tras un ataque de Irán el 14 de marzo del 2026. (Foto de AFP). / -

El analista en temas de defensa e inteligencia Andrés Gómez de la Torre explica a El Comercio que el desarrollo del arsenal militar iraní —incluido el misil balístico Sejil— es el resultado de una estrategia que se remonta a la instauración de la teocracia tras la Revolución Iraní.

“Desde la llegada de los ayatolas al poder en 1979, el régimen ha puesto un énfasis especial en construir capacidades militares propias”, señala.

Según el experto, esa política se consolidó durante la guerra Iran–Irak de los años 80, cuando Teherán comenzó a depender de tecnología extranjera —principalmente de la antigua Unión Soviética, Corea del Norte y China— para desarrollar su programa de misiles.

Agrega que de esa evolución surgieron sistemas como los Shahab, con alcances de hasta 1.300 kilómetros, y posteriormente el Sejil, que entró en producción hacia el 2009.

Gómez de la Torre subraya que el programa militar iraní no se limita a los misiles balísticos, sino que incluye misiles de crucero y una creciente industria de drones, todo bajo el control de la Guardia Revolucionaria Islámica, el poderoso cuerpo militar que supervisa el complejo militar-industrial del país.

“Irán ha construido una amplia gama de sistemas, desde misiles de corto alcance hasta misiles balísticos de medio alcance como el Sejil, además de drones que han demostrado ser muy eficaces”, afirma.

Para el especialista, esta diversidad responde a una doctrina militar basada en la guerra asimétrica, de desgaste y de resistencia, con la que Teherán busca compensar su inferioridad frente a potencias militares como Estados Unidos.

El analista añade que la ausencia de algunas de las armas más avanzadas de Irán en el actual conflicto con Estados Unidos e Israel podría explicarse por varios factores. Uno de ellos es la incertidumbre sobre el impacto de las operaciones militares recientes contra la infraestructura iraní y otras acciones que habrían golpeado su complejo militar-industrial.

“No hay todavía una evaluación clara de cuánto se debilitó la capacidad tecnológica iraní tras esos ataques”, sostiene.

En ese contexto, indica también que el uso selectivo de armamento en la guerra podría responder tanto a limitaciones operativas como a una estrategia deliberada de reservar ciertos sistemas para fases posteriores de la guerra.