Por Roger Zuzunaga Ruiz

El uso por primera vez en combate del misil balístico de medio alcance Sejil marcó un nuevo nivel de escalada en la guerra que enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel. Este proyectil es uno de los sistemas más avanzados del arsenal de la República Islámica. Sin embargo, Teherán aún no ha desplegado todas sus capacidades: mientras ha recurrido a drones como el Shahed-136 y a varios misiles balísticos de medio alcance, mantiene en reserva armas sofisticadas como los misiles hipersónicos, en una estrategia que podría buscar dosificar su poder militar y evitar, por ahora, una escalada mayor en el conflicto.

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