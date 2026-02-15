Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pronuncia un discurso, en la ciudad sureña de Meitar, el 28 de enero de 2026. (Ilia Yefimovich / AFP)
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pronuncia un discurso, en la ciudad sureña de Meitar, el 28 de enero de 2026. (Ilia Yefimovich / AFP)
/ ILIA YEFIMOVICH
Por Agencia AFP

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llamó este domingo a desmantelar la capacidad de enriquecimiento de uranio de Irán, en un discurso en Jerusalén, antes de las negociaciones de esta semana entre Estados Unidos y Teherán sobre el programa nuclear.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Netanyahu pide desmantelar la capacidad de enriquecimiento de uranio de Irán
Oriente Medio

Netanyahu pide desmantelar la capacidad de enriquecimiento de uranio de Irán

Israel: Netanyahu quiere que Irán limite a 300 kilómetros el alcance de sus misiles balísticos
Oriente Medio

Israel: Netanyahu quiere que Irán limite a 300 kilómetros el alcance de sus misiles balísticos

Trump le pide a Hamás que proceda a un desarme “total e inmediato”
EEUU

Trump le pide a Hamás que proceda a un desarme “total e inmediato”

Israel reabre el proceso para registrar tierras de Cisjordania ocupada por primera vez desde 1967
Oriente Medio

Israel reabre el proceso para registrar tierras de Cisjordania ocupada por primera vez desde 1967