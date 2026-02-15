Israel: Netanyahu quiere que Irán limite a 300 kilómetros el alcance de sus misiles balísticos

Escuchar
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la ciudad sureña de Meitar, el 28 de enero de 2026. (Chaim Goldberg / POOL / AFP)
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la ciudad sureña de Meitar, el 28 de enero de 2026. (Chaim Goldberg / POOL / AFP)
/ CHAIM GOLDBERG
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo que una de las condiciones que Israel pone para un acuerdo entre Estados Unidos e Irán es que limite a 300 kilómetros el alcance de sus misiles balísticos.

