Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El secretario de Defensa de EE. UU., Hegseth, confirmó el 4 de marzo de 2026 que un torpedo de un submarino estadounidense impactó y hundió al buque de guerra iraní IRIS Dena en el océano Índico. Foto: EFE/EPA/CHAMILA KARUNARATHNE
El secretario de Defensa de EE. UU., Hegseth, confirmó el 4 de marzo de 2026 que un torpedo de un submarino estadounidense impactó y hundió al buque de guerra iraní IRIS Dena en el océano Índico. Foto: EFE/EPA/CHAMILA KARUNARATHNE
Por Agencia EFE

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, aseguró este jueves que el buque de guerra iraní IRIS Dena, donde viajaban casi 130 tripulantes, fue atacado “sin previo aviso” por un torpedo estadounidense, lo que supone “una atrocidad en el mar” y avisó que Estados Unidos “lamentará profundamente” este ataque.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.