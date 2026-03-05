Resumen

Un dron Shahed 136 (Geranium-2), de diseño iraní, utilizado por el Ejército ruso, sobrevolando Kiev durante un ataque con drones y misiles rusos. (Foto referencial, Sergei SUPINSKY / AFP).
/ SERGEI SUPINSKY
Por Agencia AFP

Dos personas resultaron heridas este jueves en el exclave azerbaiyano de Najicheván, al impactar dos drones contra un aeropuerto y cerca de una escuela, disparados desde Irán según las autoridades locales.

