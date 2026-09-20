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Resumen

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Personal militar de Irán de la milicia paramilitar Basij, parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), participa en una manifestación militar en Teherán, el 18 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Personal militar de Irán de la milicia paramilitar Basij, parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), participa en una manifestación militar en Teherán, el 18 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
/ ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia AFP

Irán afirmó este domingo haber comunicado a Estados Unidos sus condiciones para reabrir el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para la economía mundial que se ha convertido en el principal caballo de batalla de la guerra en Oriente Medio.

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