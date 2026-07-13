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Resumen

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Un ataque estadounidense contra una instalación de mantenimiento de submarinos y buques en Irán, el 12 de julio de 2026. (Captura de X @CENTCOM)
Un ataque estadounidense contra una instalación de mantenimiento de submarinos y buques en Irán, el 12 de julio de 2026. (Captura de X @CENTCOM)
Por Agencia EFE

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó este lunes que las fuerzas estadounidenses iniciaron una tercera noche consecutiva de ataques contra Irán por orden del presidente, Donald Trump, con operaciones destinadas a imponer “un alto costo” a Teherán.

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