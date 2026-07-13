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Operativo vinculado al ICE terminó con la muerte de un joven. Foto: @adnnoticiasmx
Operativo vinculado al ICE terminó con la muerte de un joven. Foto: @adnnoticiasmx
Por Agencia EFE

Un joven murió este lunes en un tiroteo en el estado de Maine (Estados Unidos) en el que estuvo implicado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE).

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