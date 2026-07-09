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El canciller de México, Roberto Velasco, habla durante una rueda de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre el caso de un mexicano muerto en Texas. (Foto: EFE)
El canciller de México, Roberto Velasco, habla durante una rueda de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre el caso de un mexicano muerto en Texas. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El canciller de México, Roberto Velasco, anunció este jueves que el país va a presentar denuncias ante el Departamento de Justicia estadounidense tras la reciente muerte de un mexicano en un operativo migratorio en Texas, así como por los 14 casos de fallecidos en centros de detención bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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